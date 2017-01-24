СМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает газета Global Times.

По ее данным, ранее в интернете появились фотографии этих ракетных комплексов. Предположительно, снимки были сделаны в провинции Хэйлунцзян.

"Военные аналитики полагают, что это, по всей видимости, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае", - пишет газета.

По мнению военных экспертов, размещение ракет обусловлено окончанием научно-исследовательских работ. В СМИ есть и другая версия: публикация в интернете фотографий новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и является ответом на его "провокационные заявления".

Ракета DF-41 — это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, имеющая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения; максимальная дальность около 14 тыс. км.