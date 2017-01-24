ФСБ сообщила о 70 млн кибератаках на объекты информационной структуры РФ за год

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объекты критической информационной инфраструктуры России подвергались атакам около 70 млн раз за год, заявил представитель центра безопасности связи ФСБ Николай Мурашов.

"(Зафиксированы - ИФ) около 70 миллионов компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ", - сказал Мурашов во вторник при обсуждении законопроекта о безопасности критической информационной инфраструктуры, добавив, что большинство компьютерных атак были из-за рубежа.

По его словам, "в настоящий момент с точки зрения развития средств защиты информации РФ обладает достаточным потенциалом".

"Собственники крупных объектов критической информационной инфраструктуры, в первую очередь те, что относятся к железнодорожному транспорту, корпорации "Газпром", активно используют средства защиты, но вместе с тем, есть предприятия, где с нашей точки зрения внимания этому уделяется недостаточно", - сказал представитель ФСБ.