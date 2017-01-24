ФСБ обвинила Microsoft и Cisco в противодействии закону о кибератаках

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о попытках корпораций Microsoft и Cisco противодействовать принятию законопроекта о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, который направлен на защиту от хакерских атак.

Во вторник в ходе обсуждения законопроекта комитетом Госдумы по безопасности член комитета экс-директор ФСБ Николай Ковалев поинтересовался у представителя ФСБ, проводилось ли общественное обсуждение законопроекта с участием, в том числе, представителей научного сообщества.

"А вы помните учредителей РАЭКа (Российская ассоциация электронных коммуникаций)? Я могу назвать - фирма Microsoft, фирма Cisco. Аналогичное законодательство принято в ФРГ, Австрии, США, но почему-то данные корпорации считают необходимым исполнять данные законы на той территории и не исполнять здесь. Мы считаем, что волна критики вызвана именно этим", - сказал в ответ замначальника профильного центра ФСБ, который занимается вопросами обеспечения безопасности работы информационной инфраструктуры РФ, Николай Мурашов.

Он подчеркнул, что законопроект полностью соответствует "Второму перечню Мер доверия стран ОБСЕ в области информационных технологий". "Конфликта здесь нет, есть попытка противодействия принятию (законопроекта - ИФ)", - сказал представитель ФСБ.

Мурашов отметил, что законопроект прошел процедуры общественного обсуждения, был опубликован на сайте ФСБ и неоднократно обсуждался на публичных мероприятиях.

"По итогам обсуждения я могу сказать следующее: если взять 98% обращений граждан, то в целом концепция законопроекта и сам законопроект поддерживается. А обращение из РАЭК были единственным тем диссонансом, который был высказан", - сказал Мурашов.