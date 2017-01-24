В аэропортах Москвы число задержанных рейсов выросло до 22

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Число задержанных рейсов в московских аэропортах во вторник выросло вдвое, в столице не прекращается снегопад.

"Аэропорты московской воздушной зоны продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на снегопад. Уходов на запасные аэродромы нет", - сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах. По его словам, аэродромные службы регулярно расчищают взлётные полосы и рулежки. "Это может провоцировать кратковременные задержки", - сказал он.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", число задержанных рейсов возросло за последние два часа вдвое - до 22, в том числе 7 рейсов задержано в "Домодедово", 15 - в "Шереметьево".

"Задержки рейсов могут происходить по различным причинам, включая непогоду в аэропортах назначения", - сказал собеседник агентства.