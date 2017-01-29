В Хасавюрте ликвидировали трех боевиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Силовики устанавливают личности ликвидированных в Хасавюрте боевиков, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация пока не завершена. Дом, где укрывались боевики, практически сгорел", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье источник в правоохранительных структурах региона сообщил "Интерфаксу", что двое боевиков, по предварительным данным, заблокированы в частном доме в городе Хасавюрте, где с утра действует режим контртеррористической операции (КТО).