Российских девятиклассников обяжут сдавать экзамен по устной речи

В 2017 году экзамены по ней пройдут в нескольких регионах, в 2018 - по всей России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Через год все девятиклассники России в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"В этом году в девятом классе мы вводим раздел "устная речь". Пока он пилотный. Через год это будет вся страна", - сказала министр в интервью телеканалу НТВ.

Она отметила, что в этом году экзамен будут сдавать несколько пилотных регионов. В дальнейшем устную речь будут сдавать девятиклассники во всей стране.

"Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке", - отметила Васильева.

Министр добавила, что ведомство наполнит образовательные стандарты содержанием к концу года.

"Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов. Дальше - разработка программ", - сказала Васильева. Она отметила, что речь идет о создании единого образовательного пространства в стране.