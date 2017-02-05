В Свердловской области задержали владельцев загрызших девочку собак

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области следователи задержали владельцев собак, от укусов которых могла скончаться семилетняя девочка, в ближайшее время в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения, сообщает Следственный комитет.

"Рядом с ребенком находились две большие собаки без намордников и поводков. Под контролем следователей хозяева собак самостоятельно умертвили своих животных. С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, при помощи эксперта у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы", - рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете пообещали выяснить обстоятельства преступления.

"Следственным путем устанавливается, имелись ли ранее факты агрессивного поведения указанных животных в отношении людей, проводилась ли работа по выявлению заболеваний животных, в том числе бешенства. Будет установлено, почему малолетний ребенок находился на улице один, без присмотра со стороны взрослых", - добавили в ведомстве.

Днем 5 февраля в деревне Пальмино Таборинского района было обнаружено тело семилетней девочки с ранами в области шеи, характерными для укусов и следами когтей животных (предположительно собак). Тело девочки на детской площадке обнаружили школьники, которые возвращались после репетиции из местного дома культуры. Прибывший медработник констатировал смерть девочки.

СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".