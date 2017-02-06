СМИ сообщили о возможной скорой отставке нескольких российских губернаторов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов может быть сделано в ближайшие дни, сообщает в понедельник газета "Ведомости".

"Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде", - пишет издание.

Газета также отмечает, что "Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов". Внутриполитический блок администрации президента РФ, как сообщают "Ведомости", надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах. В Управлении внутренней политики (УВП) от комментариев изданию по поводу возможных отставок отказались.