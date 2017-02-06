Аэропорт на Чукотке возобновил прерванную циклоном работу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Циклон на Чукотке ослабил свое влияние, аэропорт в Анадыре возобновил работу в штатном режиме. В диспетчерской службе аэропорта Анадырь (Угольный) агентству "Интерфакс" сообщили, что в понедельник выполнены ранее задержанные рейсы авиакомпании "Чукотавиа" по маршрутам Анадырь - Хатарка, Анадырь-Ваеги, а также в Певек и Эквекинот.

"Вылетели пассажиры и в Москву. А вот в Хабаровск рейс отложен в связи с поздним прибытием", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, циклон пришел в регион в четверг. По информации синоптиков округа, в Анадырском, Иультинском, Чаунском, на востоке Билибинского районов ветер достигал 20 м/с с порывами до 25 м/с. На побережье Берингова и Восточно - Сибирского морей - 35 м/с.

Из-за непогоды были отменены все авиарейсы. Пассажиров разместили в гостинице.