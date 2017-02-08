Роскосмос инициирует модернизацию Воронежского мехзавода

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роскосмосу поручено инициировать скорейшую модернизацию Воронежского механического завода и конструкторского бюро химавтоматики (КБХА).

"Роскосмосу поручено в первоочередном порядке внести в Правительство РФ предложения по скорейшей модернизации Воронежского мехзавода и КБХА", - написал в своем твиттере вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Роскосмосу поручено в первоочередном порядке внести в @Pravitelstvo_RF предложения по скорейшей модернизации Воронежского мехзавода и КБХА pic.twitter.com/gKB8avtYXj — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2017 г.

В январе Рогозин заявил о непричастности Воронежского механического завода к аварии на космическом грузовом корабле "Прогресс" в декабре 2016 года.

Тогда же он сообщил, что проверка, проводящаяся на Воронежском механическом заводе, не имеет отношения к аварии, произошедшей на корабле "Прогресс" в декабре 2016 года. По словам вице-премьера, проверка показала, что имела место подмена технической документации. "Пытались ввести в заблуждение Центр им.Хруничева. Фактически удалось предотвратить дальнейшие нарушения на "Протоне", - сказал вице-премьер.

3 февраля гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил, что управление Воронежским мехзаводом будет передано НПО "Энергомаш".