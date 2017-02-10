Три человека погибли при обрушении картофелехранилища в Тульской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли при обрушении крыши картофелехранилища в Тульской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"По адресу населенный пункт Поповка, улице Шоссейная, дом 1, произошло частичное обрушение кровли картофелехранилища на площади 160 кв. м. По предварительным данным, погибли 3 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошёл около 17:00.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обрушении кровли ангара, расположенного в деревне Поповка Чернского района, поступила на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" в 16:05. На место происшествия незамедлительно выехали аварийно-спасательные формирования МЧС России по Тульской области.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что произошло обрушение не ангара, а пристройки к нему. Площадь обрушения составила, по предварительным данным, около 40 кв. м. "Возможно, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше здания. Ни взрыва, ни пожара не было", - сказал собеседник агентства. "Пока известно о трех погибших. Под завалами, возможно, находится еще один человек, поиски продолжаются", - добавил он.