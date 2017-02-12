Навальный призвал выдвинуть единого кандидата от оппозиции по итогам праймериз

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный считает необходимым провести праймериз и выдвинуть единого кандидата от всех оппозиционных сил, включая парламентские партии.

"Я считаю, что было бы правильно выдвинуть вообще единого кандидата, а не только единого кандидата от демократических сил", - сказал Навальный, выступая на съезде движения "Солидарность" в воскресенье.

Он отметил, что считает правильным объединиться и провести предварительное голосовое для выдвижение единого кандидата в президенты, в том числе с парламентскими оппозиционными партиями.

"Если я буду участвовать в таких праймериз, и я проиграю в этих праймериз кому-то, я, конечно, буду поддерживать того, кто в этих праймериз выиграет", - добавил оппозиционер.