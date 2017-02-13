СПЧ подготовит доклад президенту о местах принудительного содержания в Карелии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU -Специальные заседания по вопросам образования и общественного контроля проведет в марте Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов. Заседание Президиума СПЧ, посвященное итогам работы делегации Совета в Карелии и планам на ближайшее время, в том числе по выполнению поручений президента и проведению специальных заседаний по актуальным вопросам сферы соблюдения прав человека, состоялось в понедельник.

"Президиум Совета принял решение о подготовке специальных заседаний, которые пройдут в марте", - сказал Федотов "Интерфаксу".

По его словам, Совет соберется на заседания по вопросу гражданского участия в развитии системы образования, а также проблем развития общественного контроля.

"При этом, мы хотели бы обсудить перспективы развития общественного контроля и в местах принудительного содержания, и в социальных учреждениях, в системе здравоохранения, социальной защиты, образования и так далее", - добавил глава СПЧ.

Кроме того, президиум Совета принял решение подготовить доклад на имя президента об итогах обсуждения проблемы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания в Республике Карелия.

"Также было принято решение создать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по совершенствованию механизмов формирования общественных наблюдательных комиссий, как это предусмотрено соответствующим поручением президента", - добавил Федотов.