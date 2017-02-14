Мизулина попросила Чайку проверить деятельность "групп смерти" в соцсетях

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор Елена Мизулина направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность суицидальных сообществ в соцсетях.

"Убедительно прошу вас, уважаемый Юрий Яковлевич, дать поручение провести проверку деятельности указанных групп (сообществ), в случае выявления фактов нарушений прошу принять меры прокурорского реагирования и меры, направленные на устранение условий, способствующих совершению такого рода нарушений", - говорится в запросе Мизулиной, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Как отмечается в документе, с начала февраля в некоторых СМИ вновь широко обсуждается тема активизации сообществ в соцсетях, деятельность которых направлена на побуждение детей к совершению суицидов.

"Анализ проведенной авторами публикаций со ссылкой на мнение экспертов позволяет сделать вывод о том, что деструктивное воздействие на детей осуществляется злоумышленниками централизованно, рассчитано на особенности детской психики, осуществляется по специально разработанному плану (алгоритму) в целях вовлечения максимально возможного числа детей в данные структуры и побуждения их к совершению действий суицидальной направленности", - говорится в запросе.

По словам Мизулиной, злоумышленники используют игровые методики, чтобы завлечь детей в эти группы, и многие просто не в состоянии оценить реальную угрозу. Дети воспринимают это лишь как виртуальную игру, некую забаву, которая ничем плохим по определению закончиться не может, говорится в документе.

Как отмечает сенатор, темой активизации данных групп обеспокоены не только в центральных регионах России, но и в Омской области, Красноярском крае, Дагестане.

"В смертельные "игры" оказались вовлечены подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины", - говорится в запросе.