В Ингушетии создали совет по социализации семей боевиков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Ингушетии образован совет по профилактической работе с родственниками участников и жертв вооруженных конфликтов, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы главы республики во вторник.

"Первый в стране общественный совет по работе с родственниками членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) создан по инициативе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Данная структура образована в целях профилактики распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде, вовлечения в общественную жизнь семей, находящихся в группе риска и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сказал представитель пресс-службы.

На первом заседании в Магасе председателем совета была избрана Асет Евлоева, более 6 лет возглавляющая родительский комитет в одной из крупнейших школ в Назрани. Кроме того, приняты устав и развёрнутая концепция общественного совета, в состав которого вошли религиозные, общественные деятели, члены антитеррористических комиссий, а также чиновники.

Совет будет заниматься организацией образовательных, культурных, спортивных мероприятий с участием детей погибших сотрудников правоохранительных органов, и детей участников НВФ. Им будут оказывать психологическую, правовую, консультативную помощь, поддерживать в поиске работы и получении образования. В республике более 100 семей, с которыми будет проводиться данная работа.