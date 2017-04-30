Сотрудника МЧС обстреляли в Ингушетии

Ранее он обращался к брату, разыскиваемому по подозрению в участии в бандподполье, с призывом сдаться властям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В городе Малгобек (Ингушетия) неизвестные обстреляли Джабраила Чербижева — старшего брата разыскиваемого по подозрению в участии в бандподполье Микаила Чербижева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Накануне днем недалеко от городского пруда в Малгобеке предположительно из автоматического оружия был открыт огонь по трактору, в котором сидел местный житель, сотрудник МЧС Джабраил Чербижев. В результате он получил ранения и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстрел велся из автомашины ВАЗ-2107, которая скралась с места происшествия.

Он уточнил, что Джабраил Чербижев приходится старшим братом предполагаемого участника бандформирования 30-летнего Микаила Чербижева, разыскиваемого по подозрению в совершении преступлений террористического характера.

"В середине апреля Джабраил через Интернет обратился к младшему брату Микаилу, который ушел из дома 25 сентября 2015 года, с просьбой выйти с ним на связь, если он замешан в противоправных действиях, раскаяться и явиться с повинной. Он отметил, что все родственники, братья, сестры, жители города переживают за него и хотели бы, чтобы Микаил вернулся к мирной жизни как прежде", - добавил собеседник агентства.

Источник уверен, что обстрел жителя Малгобека связан именно с его видеообращением к брату с призывом отказаться от участия в террористической деятельности. К данному преступлению причастны лидеры бандгруппы, которые не хотят, чтобы молодые люди возвращались к мирной жизни.

Как сообщала ранее пресс-служба УФСБ по республике, правоохранительные органы Ингушетии обратились к жителям республики с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения двух членов бандформирований. За совершение преступлений террористического характера разыскиваются Магомед Бекбузаров 1988 г.р. и 30-летний Микаил Чербижев, объявленные в федеральный розыск.