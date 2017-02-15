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Эксперт нашел косвенную связь между отставками губернаторов и президентскими выборами-2018

Эксперт нашел косвенную связь между отставками губернаторов и президентскими выборами-2018
Фото: ТАСС, Елена Никитченко

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Произведенные президентом России кадровые изменения в губернаторском корпусе соответствуют обозначенным Кремлем критериям эффективности, направлены на омоложение элит управленцев и вписываются в повестку выборов в регионах, которые косвенно соотносятся с президентскими выборами. Такую точку зрения высказал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), близкий к Кремлю эксперт Константин Костин.

"Считаю, что у новых назначенцев есть чуть более полугода для того, чтобы вникнуть в курс дела, сформулировать приоритеты развития территорий, консолидировать региональные элиты, добиться, чтобы власти всех уровней территории субъекта работали в режиме единой команды, обратиться за поддержкой своей программы к жителям регионов в ходе единого дня голосования в сентябре этого года", - заявил Костин "Интерфаксу" в среду.

В период с 6 по 15 февраля пять губернаторов заявили о досрочном сложении полномочий: Вместо губернатора Пермского края Виктора Басаргина президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Максима Решетникова; вместо главы Бурятии Вячеслава Наговицына - Алексея Цыденова; вместо губернатора Новгородской области Сергея Митина - Андрея Никитина; вместо губернатора Рязанской области Олега Ковалева - Николая Любимова; вместо главы Карелии Александра Худилайнена - Артура Парфенчикова.

Так он прокомментировал недавние кадровые замены в руководстве пяти российских регионов.

Костин обратил внимание на то, что ротация глав регионов произошла там, где в сентябре должны пройти выборы.

Он отметил, что в сентябре 2017 года пойдут на выборы прежние руководители или придут новые кандидаты. Из 15 выборов глав регионов в 10 регионах - новые кандидаты, предложенные президентом России.

Отвечая на вопрос, возможны ли еще кадровые изменения на уровне глав регионов, Костин сказал: "Для таких прогнозов я на данный момент оснований не вижу. Конечно, этого нельзя исключать, если появятся основания по результатам работы правоохранительных органов".

Костин видит косвенную связь произведенных кадровых ротаций на региональном уровне с президентскими выборами.

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"Я бы прямой связи не проводил. Но, безусловно, есть определенная взаимосвязь (с предстоящими президентскими выборами - ИФ). Отношение к власти в целом зависит от того, насколько эффективно работают руководители территорий. Многие новые назначенцы напрямую связаны с президентом в силу своей работы. Все они получили от президента Путина доверие, поддержку и дали главе государства определенные обещания", - сказал собеседник агентства.

При этом Костин не исключает кадровых изменений и на федеральном уровне.

"Полагаю, что смена поколений - это процесс, который касается не только регионов, но всех органов власти. Но здесь крайне важно, чтобы не было торможения, кампанейщины и метаний. Ротация ради ротации смысла не имеет. Она оправдана только тогда, когда к управлению на ту или иную должность приходит человек, который способен работать эффективнее предшественника, достигать боле высоких результатов", - подчеркнул он.

Теги: ФоРГО, Константин Костин
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