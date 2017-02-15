Пожар в самовольно построенном здании в Краснодаре перекинулся на соседний дом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Горящая мансарда жилого шестиэтажного дома в Краснодаре в среду вечером спровоцировала возгорание соседней многоэтажки, сообщили "Интерфакce" в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"Да, подтверждается возгорание соседнего жилого дома, находящегося в непосредственной близости к месту происшествия по ул. Прокофьева", - сказал представитель МЧС.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что из опасной зоны проведена эвакуация около 200 человек.

Около 17:55 мск загорелась мансарда жилого 6-этажного дома в Краснодаре по ул. Прокофьева, 3. Площадь горения превысила 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - третий ранг сложности. По предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. Из-за отсутствия в районе пожарных гидрантов спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали.

Горящий многоквартирный дом расположен на территории так называемого "Музыкального микрорайона", большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.