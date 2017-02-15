Режим ЧС введен в микрорайоне Краснодара из-за пожара в жилом доме

По предварительным данным, погиб один человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов в среду вечером ввел режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС) в микрорайоне, где загорелся шестиэтажный жилой многоквартирный дом. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"Глава Краснодара принял решение о введении режима ЧС локального уровня на территории Прикубанского внутригородского округа, где произошел пожар", - сказал представитель пресс-службы.

Он также подтвердил, что, по предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.

Ранее в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили агентству "Интерфакс", что проверяют информацию о погибшем.

В горящем многоквартирном доме по улице Прокофьева, 3 на 149 квартир проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, они временно размещаются в гостиницах города.

Мансарда жилого шестиэтажного дома в Краснодаре по улице Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 по московскому времени. Площадь горения превысила 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - третий ранг сложности. Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. Позднее огонь перекинулся на соседнее жилое здание.

Из-за отсутствия в районе пожарных гидрантов спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали.

Горящий многоквартирный дом расположен на территории так называемого "Музыкального микрорайона", большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.