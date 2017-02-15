Пожарные обнаружили тело погибшего в горящей многоэтажке в Краснодаре

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные обнаружили тело погибшего в горящем многоквартирном доме по улице Прокофьева в Краснодаре. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"В ходе тушения пожара обнаружено тело одного погибшего. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара организовано проведение доследственной проверки", - сказал представитель СКР.

Информация о погибшем уточняется. Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работает следователь СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметил собеседник.

Как сообщалось, мансарда жилого 6-этажного дома в Краснодаре по улице Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 по московскому времени. Площадь горения превысила 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - третий ранг сложности. Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. Позднее огонь перекинулся на соседнее жилое здание.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в среду вечером ввел в районе, где ведутся спасательные работы, режим локальной ЧС.

В 149 квартирах горящего дома проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, пострадавшие временно размещаются в гостиницах города.