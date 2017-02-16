МЧС РФ за полтора месяца отправит в Донбасс четыре гуманитарных конвоя

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России в феврале-марте отправит в Донбасс четыре гуманитарные колонны, сообщил статс-секретарь - замглавы чрезвычайного ведомства Владимир Артамонов.

"Две очередные колонны уже готовы и будут отправлены в Донбасс 21 и 28 февраля - в основном детское питание и медикаменты. В марте отправка колонн запланирована на 16 и 23 числа. Работа спланирована на весь год", - сказал Артамонов в четверг на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации.

Он сообщил, что МЧС уже организовало отправку в Донбасс 59 гуманитарных колонн общим весом около 70 тыс. тонн. В основном это продукты питания - около 45 тыс. тонн и медикаменты - около 18 тыс. тонн.

По словам Артамонова, в гуманитарной помощи населению Донбасса задействовано 87 общественных организаций и субъекты РФ.

В составе гуманитарных колонн МЧС от них перевезено около 4,5 тыс. тонн грузов. Артамонов сообщил также, что упрощенный порядок таможенного декларирования позволил общественным организациям перевезти более 51 тыс. тонн грузов для Донбасса.