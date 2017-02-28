МЧС РФ доставило жителям Донбасса очередную партию гуманитарной помощи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

"В Луганск и Донецк прибыли 25 автомобилей, которые привезли свыше 300 тонн гуманитарных грузов. Основную их массу вновь составили детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш и соков", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что непредвиденных ситуаций в пути не было, доставка гуманитарной помощи прошла штатно. Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

На складах начинается разгрузка машин с участием представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам. Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область, сказал представитель МЧС.

Киев ранее неоднократно выступал с протестами в связи с направлением в Донбасс российских гуманитарных грузов без согласования с украинской стороной. Власти Украины заявляли, что отправка гумконвоев без согласования с Киевом нарушает как украинские законы, так и устоявшуюся международную практику. В Киеве также всегда отрицали участие украинских таможенников и пограничников в оформлении гуманитарных грузов из России.

Эта колонна МЧС стала 61-й по счету с середины августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 66 тыс. тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.