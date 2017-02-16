В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за нападение на медиков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мосгордума предлагает установить уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи.

Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты РФ.

Причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам, отмечают авторы.

В пояснительной записке приводятся статистические данные Министерства здравоохранения РФ с 2010 по 2016 годы, согласно которым на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей.

При этом количество нападений на медиков имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года.

Представители сферы здравоохранения города Москвы сообщают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность, указывается в проекте закона.

Согласно предлагаемым поправкам, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи - наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо принудительными работами на срок до пяти лет.

Для подобных деяний проект закона также предусматривает либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, говорится в проекте закона.

Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы, говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроектом проведение предварительного следствия по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ предлагается отнести к компетенции следователей Следственного комитета РФ.