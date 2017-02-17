Кремль опроверг сообщения об указании телеканалам меньше говорить о Трампе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной ерундой" и "фейком" сообщения некоторых СМИ о том, что Кремль якобы распорядился, чтобы федеральные телеканалы сократили объемы информации о президенте США Дональде Трампе.

"Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику. Подобные утверждения - это очередные фейк-ньюс", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в Кремле внимательно не отслеживают пропорции, в которых подается та или иная информация.

"Тем более, вы сами знаете, что абсолютно все источники информации, будь то самые различные телеканалы - и государственные, и частные в кабельных сетях, и зарубежные - и интернет, и радио, и газеты - все, что угодно, абсолютно доступно. Поэтому в данном случае палитра широчайшая и выбор широчайший", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

О том, что администрация президента РФ потребовала от государственных СМИ "сократить объемы хвалебных материалов о новом президенте США Дональде Трампе" ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника. Агентство отметило рост опасений в российском руководстве, что политика Трампа в отношении РФ будет не столь дружественной, как это предполагалось изначально.

Песков, в свою очередь, заявил, что в России нет поводов очаровываться или разочаровываться заявлениями представителей администрации президента США Дональда Трампа.

"Что касается очарований или разочарований, то хочу вам напомнить, что на протяжении всего последнего периода, нескольких месяцев мы говорим, что мы никогда не носили розовые очки и никогда не питали излишних иллюзий. Поэтому нам не в чем разочаровываться", - заявил Песков в пятницу.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, касающийся возможности разочарований Кремля в связи с некоторыми заявлениями представителей администрации Трампа.