Жители Раменского района Подмосковья пожаловались на зловоние

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минэкологии Подмосковья проверяет работу очистных сооружений в Раменском районе. На неприятные запахи с которых, а также загрязнение реки Отры пожаловались местные жители, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Инспекторы Минэкологии Московской области начали административное расследование по сигналам жителей Раменского района, которые жалуются на работу очистных сооружений деревни Старниково. По словам сельчан, с территории объекта распространяются неприятные запахи, а неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Отру", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользовании Подмосковья Александра Когана.

Как пояснили в ведомстве, очистные сооружения представляют собой каскад биопрудов, заканчивающийся фильтром. Эксплуатирует объект АО "Раменский водоканал". Инспекторы эконадзора взяли пробы выше и ниже места сброса сточных вод.

В сообщении отмечается, что результаты лабораторного анализа станут известны в течение 10 дней, и если они покажут превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, коммунальщики будут наказаны за загрязнение реки.