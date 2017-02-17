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Член политсовета "Яблока" Попов получил политическое убежище в Финляндии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен и член политсовета карельского отделения партии "Яблоко" Василий Попов, обвиняемый в РФ в мошенничестве, получил политическое убежище в Финляндии.

"Выдали политическое убежище", - сказал Попов "Интерфаксу" в пятницу.

Политик не уточнил, как сформулировано решение о выдаче политического убежища, так как в данный момент у него нет при себе документов.

При этом он добавил, что убежище получил, так как "может подвергаться преследованиям в России".

Политического убежища в Финляндии Попов попросил в марте 2016 года, не дожидаясь решения министерства юстиции республики об экстрадиции в Россию. Ранее финский суд санкционировал выдачу РФ карельского "яблочника", обвиняемого в мошенничестве.

В мае 2015 года Попов был заочно арестован Петрозаводским городским судом в рамках дела о мошенничестве с муниципальной собственностью. Он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы депутат Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат Петросовета Ольга Залецкая ("Яблоко") и гендиректор ТД "Ленторг" Александра Корнилова, обманув и злоупотребив доверием должностных лиц мэрии Петрозаводска и управления Росреестра, приобрели право на здание, в котором размещалось муниципальное предприятие "Петропит". Фактически здание купила Кравчук на аукционе, она же была единственным участником конкурса. Директором "Петропита" в свое время была Залецкая.

"При рыночной стоимости указанного имущества, превышающей 61 млн рублей, оно было приобретено за 18,3 млн рублей, в связи с чем Петрозаводску был причинен ущерб на сумму более 42,7 млн рублей", - отмечали в СКР.

Организатором мошенничества, по версии следствия, считается Попов. В настоящее время суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой.

Теги: Василий Попов, Яблоко, Карелия
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