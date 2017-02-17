В Рязани пропала ушедшая из больницы девочка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Рязани пропала находящаяся на лечении в областной детской клинической больнице 14-летняя девочка. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По словам матери ребенка, накануне вечером девочка вышла из больницы примерно в 20:15. Охранник отдал ей одежду и выпустил. С тех пор ее местонахождение неизвестно", - сказали в пресс-службе.

Полиция искала девочку всю ночь, затем к поискам ребенка подключились волонтеры. В настоящее время отрабатываются все контакты ребенка, проводятся беседы с близкими и друзьями девочки.

Кроме того, начата проверка в отношении охранника больницы, который выпустил в неурочное время ребенка из больницы.