Пограничники РФ в Крыму задержали бойца украинского добровольческого батальона

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пограничники задержали участника украинского добровольческого военизированного формирования при попытке проникновения в Крым, сообщила в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

По данным ведомства, гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев пытался пересечь государственную границу со стороны Украины в обход пункта пропуска. "В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана (добровольное военизированное формирование, действующее на Украине - ИФ)", - сообщается в пресс-релизе.

По утверждению пресс-службы, задержанный рассказал, что в батальоне ведется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму. "В том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в пресс-релизе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.