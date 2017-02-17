Порошенко в Мюнхене обвинил российское руководство в "ненависти к Украине"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 53-й Мюнхенской конференции обвинил в "ненависти к Украине" российское руководство.

Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину". "Он отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности", - цитирует слова президента Украины его пресс-служба. "Он не видит места Украины на политической карте Европы", - заявил Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной.