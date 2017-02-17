Суд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и Черкасова

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд в Москве издал в пятницу повторное постановление об аресте сооснователя фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и партнеру инвестфонда Hermitage Capital Ивану Черкасову, проживающему в Великобритании, сообщает сайт lawandorderinrussia.org, отслеживающий эту тему.

"Сегодня Тверской суд в Москве выдал повторное постановление об аресте Уильяма Браудера, возглавляющего "Кампанию в защиту С.Магнитского", и его коллегу Ивана Черкасова", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что постановление было немедленно направлено в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ. При этом в сообщении подчеркивается, что предыдущие попытки российской стороны добиться ареста Баудера и Черкасова через Интерпол не увенчались успехом.

Сайт отмечает, что повторное постановление об аресте мотивировано тем, что Браудер и Черкасов уклонялись от уплаты налогов.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Позднее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы РФ возбудили в отношении У.Браудера новое уголовное дело "по новым эпизодам мошеннической деятельности Браудера по захвату активов крупных российских предприятий".

Со своей стороны адвокат Браудера Александр Антипов заявил тогда "Интерфаксу", что не располагает информацией о возбуждении нового дела в отношении его клиента.

В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами РФ ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций "Газпрома", преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.