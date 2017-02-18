Навальный прокомментировал возможность наладить отношения с США словами "Трамп наш"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявляет, что с президентом США Дональдом Трампом смог бы наладить нормальные отношения.

"С Трампом очень легко сработаться, нет никаких сомнений, что он хочет наладить нормальные отношения с Россией", - заявил Навальный журналистам в Новосибирске в субботу.

При этом, считает Навальный, отношения с другими странами у России будут хорошими, если Россия сосредоточится, в первую очередь, на своих внутренних проблемах.

"Трамп наш", - добавил Навальный.