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Число сторонников Навального с 2010 года снизилось втрое

Согласно опросу "Левада-Центра", поддержать политика на президентских выборах сейчас готовы 10% россиян

Число сторонников Навального с 2010 года снизилось втрое
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доля россиян, готовых поддержать Алексея Навального на выборах президента РФ, заметно снизилась: с 33% в 2011 году до 10% сейчас, сообщили "Интерфаксу" во вторник в "Левада-Центре".

Не собираются голосовать за Навального на выборах 83% участников опроса, проведённого 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населённых пунктах РФ.

В целом, по данным исследования, кто такой Навальный, знают 47% россиян (54% в октябре 2013 года и 6% в апреле 2011 года). Неизвестно это имя 53% респондентов.

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Социологи отмечают, что за последние несколько лет в два раза уменьшилась доля россиян, у которых Навальный вызывает положительные эмоции, они все чаще стали говорить о нем в негативном ключе или выказывать безразличие. Так, уважение к оппозиционеру испытывают 3% респондентов (6% в 2013 году), сочувствие - 4% (ранее - 7%). "Не могут сказать о нем ничего плохого" 9% россиян (ранее - 17%). При этом 35% россиян относятся к Навальному нейтрально, безразлично (43% в 2013 году).

Ничего хорошего об А.Навальном не могут сказать сейчас 23% россиян (12% в 2013 году). У каждого десятого он вызывает раздражение (10% сейчас и 5% в 2013 году) и неприязнь (10% и 3% ранее).

Бывший член партии "Яблоко", соучредитель национал-демократического движения "Народ" и участник "Русский маршей" Навальный стал широко известен общественности после участия в протестных маршах в декабре 2011 года. В 2013 году он принял участие в выборах мэра Москвы и занял тогда второе место.

13 декабря 2016 года оппозиционер объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения дела приговорил А.Навального к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в хищении денег предприятия "Кировлес".

После этого его адвокат Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании.

А.Навальный, в свою очередь, заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором по делу "Кировлеса". По его словам, право быть избранным согласно Конституции РФ есть у любого гражданина, который не содержится в местах лишения свободы по решению суда.

Теги: Левада-Центр, Алексей Навальный
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