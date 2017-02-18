В Екатеринбурге убили разносившую пенсии почтальона

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по факту убийства почтальона.

"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", следователи допрашивают свидетелей, проводят комплекс экспертиз", - сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга в субботу.

В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главного управления МВД РФ Валерий Горелых подтвердил факт убийства, добавив, что "есть основания полагать, что преступление будет раскрыто по "горячим следам".

По данным местных СМИ, тело женщины-почтальона, разносившей пенсии, было найдено в пятницу в подъезде многоквартирного дома, сумка, в которой находились деньги, пропала. Местные СМИ уточняют, что в сумке находилось 240 тыс. рублей.

Позднее официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что в Свердловской области задержаны подозреваемые в убийстве 61-летней женщины-почтальона.

"На поиски и задержание подозреваемых в совершении преступления у полицейских ушло менее суток, - пояснила она. - Ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения".