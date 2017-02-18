Главные новости
В РоссииРоссия официально признала документы жителей ДонбассаСпортМужская сборная России завоевала "золото" в эстафете на ЧМ по биатлонуВ РоссииРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских соглашений
В России

В Самаре митинг против отмены пособий и льгот собрал около тысячи человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Митинг против отмены в регионе льгот и пособий прошел в Самаре в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как и на митинге, состоявшемся в Самаре две недели назад, его участники требовали вернуть всем ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте. Также митингующие протестовали против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.

Помимо социальных требований, в принятую под занавес митинга резолюцию также вошла просьба к президенту РФ отправить в отставку действующего главу региона.

Согласованная с властями областного центра протестная акция состоялась там же, где и раньше - на промышленной окраине города, у Дворца спорта Авиационного завода.

По данным полиции, на митинге присутствовало 950 человек, порядок обеспечивали 20 сотрудников полиции, мероприятие прошло без нарушений.

Организаторами митинга стали КПРФ совместно с региональными движениями "Гражданская инициатива" и "Союз народного самоуправления - блок Михаила Матвеева".

Очередную протестную акцию планируется провести 18 марта, если ни одно из их требований не будет выполнено властями до конца февраля.

4 февраля митинг против отмены регионального пособия ветеранам в Самаре собрал около 300 человек.

Как сообщалось, 31 января Самарская губернская дума по инициативе правительства региона внесла поправки в региональное законодательство, исключающие из числа получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Из числа получателей ЕДВ также исключаются ветераны, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей, то есть около 250% величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области.

Поправки вступают в силу с 1 марта, затем предусмотрен трехмесячный переходный период.

В настоящее время ЕДВ в регионе получает 451 тыс. ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

После вступления в силу поправок выплаты лишатся 175 тыс. льготников, или 38% от числа получателей. В результате ожидаемая экономия средств регионального бюджета за 7 месяцев 2017 года (за вычетом переходного периода) составит 792,3 млн рублей.

Теги: Самара
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"
В ведомстве заявили, что перевод данных РЛС в запрашиваемый Нидерландами формат не позволит увидеть и 25% первичной информацииПодробнее
Суд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и ЧеркасоваСуд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и Черкасова
Судьи попробуют арестовать заочно приговоренного Браудера через ИнтерполПодробнее
Власти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государствомВласти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государством
Одной из возможных правовых конструкций может стать государственно-конфессиональное партнерствоПодробнее
Правительство РФ одобрило протокол об авиабезопасности с ЕгиптомПравительство РФ одобрило протокол об авиабезопасности с Египтом
Сроки возобновления полетов, однако, не называютсяПодробнее
Суд оставил в силе штрафы продавцам "Боярышника" в ЗабайкальеСуд оставил в силе штрафы продавцам "Боярышника" в Забайкалье
В праздничные дни количество поставок лосьона в магазины резко увеличивалосьПодробнее
Мосгордума предложила Госдуме ограничить курение электронных сигаретМосгордума предложила Госдуме ограничить курение электронных сигарет
Законопроект оговаривает места, где нельзя будет курить испарительные смеси, и запрещает продажу вейпов несовершеннолетнимПодробнее
Путин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извнеПутин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извне
По словам президента, Запад постоянно пытается спровоцировать Москву и втянуть ее в конфронтациюПодробнее
Почти две трети россиян выступили против скидок на газ для БелоруссииПочти две трети россиян выступили против скидок на газ для Белоруссии
78% респондентов высказались за возвращение визового режима с этой странойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия официально признала документы жителей ДонбассаСпортМужская сборная России завоевала "золото" в эстафете на ЧМ по биатлонуВ РоссииРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских соглашенийВ РоссииРосавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по "Боингу"
Лавров сообщил о договоренности по поводу встречи Путина и Трампа
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
В Киеве восприняли признание Россией документов ДНР и ЛНР как выход из минского процесса
В ЛНР назвали указ Путина о документах республик Донбасса шагом к их мировому признанию
"Нормандскую четверку" расширять не планируется
"Нормандская четверка" договорилась о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе
Мужская сборная России завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи