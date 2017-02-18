В Самаре митинг против отмены пособий и льгот собрал около тысячи человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Митинг против отмены в регионе льгот и пособий прошел в Самаре в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как и на митинге, состоявшемся в Самаре две недели назад, его участники требовали вернуть всем ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте. Также митингующие протестовали против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.

Помимо социальных требований, в принятую под занавес митинга резолюцию также вошла просьба к президенту РФ отправить в отставку действующего главу региона.

Согласованная с властями областного центра протестная акция состоялась там же, где и раньше - на промышленной окраине города, у Дворца спорта Авиационного завода.

По данным полиции, на митинге присутствовало 950 человек, порядок обеспечивали 20 сотрудников полиции, мероприятие прошло без нарушений.

Организаторами митинга стали КПРФ совместно с региональными движениями "Гражданская инициатива" и "Союз народного самоуправления - блок Михаила Матвеева".

Очередную протестную акцию планируется провести 18 марта, если ни одно из их требований не будет выполнено властями до конца февраля.

4 февраля митинг против отмены регионального пособия ветеранам в Самаре собрал около 300 человек.

Как сообщалось, 31 января Самарская губернская дума по инициативе правительства региона внесла поправки в региональное законодательство, исключающие из числа получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Из числа получателей ЕДВ также исключаются ветераны, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей, то есть около 250% величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области.

Поправки вступают в силу с 1 марта, затем предусмотрен трехмесячный переходный период.

В настоящее время ЕДВ в регионе получает 451 тыс. ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

После вступления в силу поправок выплаты лишатся 175 тыс. льготников, или 38% от числа получателей. В результате ожидаемая экономия средств регионального бюджета за 7 месяцев 2017 года (за вычетом переходного периода) составит 792,3 млн рублей.