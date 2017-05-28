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В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Очередной митинг против отмены в регионе льгот и пособий прошел в Самаре в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель регионального управления МВД РФ Сергей Гольдштейн.

"На акцию собралось 300 человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказал он.

Протестная акция в Самаре состоялась на окраине города, у Дворца спорта Авиационного завода в Промышленном районе областного центра.

Тем временем, организаторы насчитали большее число участников. "На митинг пришло, по разным оценкам, от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек", - сообщил агентству член фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаил Матвеев, принимавший участие в протестной акции в качестве ведущего.

Он рассказал, что в повестку митинга, как и на предыдущих акциях, вошли требования вернуть всем ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату, отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте, также собравшиеся протестовали против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.

Помимо этого, собравшиеся выступили против повышения с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ в регионе и против решения о переносе сроков исполнения работ по программе капремонта на несколько десятков лет вперед, принятого властями региона в апреле.

Помимо выдвижения социальных требований, участники митинга потребовали отставки губернатора.

Заявку на проведение митинга в Самаре подало региональное движение "Гражданская инициатива", региональное отделение КПРФ в заявителях не значилось, но помогало в подготовке и проведении акции, пояснил Матвеев.

В этом году коммунисты провели в городах Самарской области серию митингов против отмены пособий и льгот. Последний из согласованных митингов прошел в Самаре 2 апреля.

23 апреля Михаил Матвеев и первый секретарь Октябрьского райкома Максим Федоров провели на проспекте Ленина в Самаре протестный марш. Мэрия называла маршрут шествия несогласованным, организаторы заявляли, что провести шествие в этом месте им разрешил Ленинский районный суд Самары. Однако затем другой районный суд Самары - Октябрьский - оштрафовал обоих организаторов на 30 тыс. рублей.

Теги: Самара
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