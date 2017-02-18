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Из-за гибели женщины от падения сосульки в Тульской области завели уголовное дело

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщила "Интерфаксу" в субботу старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку.

"В настоящее время прокуратура Тульской области проводит проверку соблюдения жилищного законодательства в связи с гибелью жительницы города Алексина вследствие падения наледи с крыши многоквартирного дома. Результаты проверки и ход расследования по уголовному делу прокурор области взял на личный контроль", - отметила Кузнецова.

В облпрокуратуре отметили, что дом по улице Мира в Алексине по договору управления обслуживает ООО "Наш - Дом 1".

В январе Алексинской межрайонной прокуратурой проводилась проверка соблюдения управляющими компаниями, коммерческими организациями, бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления жилищного законодательства по очистке кровель зданий и многоквартирных домов от снега и наледи.

"Ряду управляющих компаний города Алексина, в частности руководителям МКП "Алексинский районный центр коммунального обслуживания", ООО "УК "Квартал", ООО "Наш дом I" и МУП "Новогуровская управляющая компания" прокуратурой района были объявлены предостережения о недопустимости нарушения жилищного законодательства", - отметила Кузнецова.

Как сообщалось, в субботу днем в центре города Алексин на 40-летнюю женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного дома. С полученными повреждениями, в том числе травмой головы, пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

Теги: Тульская область
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