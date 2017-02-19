В Ярославской области построят парусную яхту для Федора Конюхова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) в 2017 году планирует начать строительство скоростной парусной яхты, на которой российский путешественник Федор Конюхов отправится в кругосветное путешествие, сообщает пресс-служба предприятия.

Корпус 70-метровой яхты будет выполнен из алюминия. Он должен обладать большим скоростным потенциалом и выдерживать 12-балльные шторма.

Конюхов ставит перед собой ряд сложнейших задач. Главная - участвовать в кругосветном плавании на Кубок Жюля Верна.

Старт - в проливе Ла-Манш, далее классический кругосветный маршрут за 80 дней с запада на восток через мыс Доброй Надежды (Африка), мыс Люин (Австралия) и мыс Горн (Южная Америка).

Кроме того, знаменитый путешественник намерен установить на яхте множество мировых рекордов, которые будут закреплены за Россией как за великой морской державой.

После кругосветного плавания яхта, которую путешественник намерен назвать в честь флотоводца, непобедимого Святого Праведного воина Федора Ушакова, станет учебным парусным судном для ВМФ.