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Пропавшая из рязанской больницы девочка уехала в Москву

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пропавшая в Рязани из областной детской клинической больницы 14-летняя Аня Торсукова, вероятно, уехала в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, покинув больницу, девочка отправилась на вокзал, где купила билет до столицы. В настоящее время ее ищут в Москве, но также отрабатываются и другие версии пропажи ребенка", - рассказал собеседник агентства.

Поиски пропавшей Ани ведут представители силовых структур и волонтеры из поисково-спасательных отрядов.

Как сообщалось ранее, в четверг девочка примерно в 20:15 ушла из больницы, где проходила плановое лечение. Охранник отдал ей одежду и выпустил. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Теги: Рязань, Москва
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