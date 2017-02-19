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Москва

Пьяный москвич задержан после массовой драки на западе столицы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники вневедомственной охраны применили табельное оружие при задержании участника массовой драки в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве.

"В ходе задержания подозреваемого, пытавшегося скрыться на автомобиле, сотрудник вневедомственной охраны сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по колесам машины", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, ведомством было получено сообщение о массовой драке на Инициативной улице. После прибытия группы задержания вневедомственной охраны один из участников драки оттолкнул сотрудника Росгвардии, сел в свой автомобиль и попытался скрыться.

"Игнорируя законные требования сотрудников Росгвардии, он едва не наехал на преградившего ему путь сотрудника", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, в ходе преследования подозреваемый был задержан в парковой зоне, где пытался скрыться от сотрудников, выключив свет фар. Задержанным оказался 36-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Теги: Москва
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