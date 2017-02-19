Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы собрания во Владивостоке, которые в воскресенье выступили против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, задержаны полицией.

"Задержаны шесть граждан за нарушение общественного порядка. Правонарушители доставлены в отдел полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Представитель полиции уточнил, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по факту "нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что все ранее задержанные на привокзальной площади Владивостока доставлены в суд.

"Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются", - отметил источник агентства.

В воскресенье во Владивостоке состоялось собрание, в котором, по данным организаторов, приняли участие около одной тысячи человек. Полиция заявляет о сотне участников.

Собравшиеся проголосовали за принятие резолюции, в которой потребовали отменить обязательную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили, вводить подобные нормы, обеспечив реальную возможность их выполнения, а также провести прокурорскую проверку нововведений в Технический регламент.