В Мытищах пожар произошел в ангаре с линолеумом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Склад с линолеумом горит в подмосковных Мытищах, сообщили "Интерфаксу" в центральном региональном центре МЧС РФ.

"Возгорание произошло в одном из ангаров на территории строительного рынка в Мытищах. По предварительным данным, в нем хранился линолеум. Площадь пожара составляет 400 кв. метров", - сказал представитель центра.

В свою очередь источник в службах технического надзора региона сообщил, что в качестве основных версий возгорания рассматривается короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности внутри помещения. "Предварительно, пожар возник в виду допущенных нарушений норм пожарной безопасности внутри помещения, что могло спровоцировать короткое замыкание", - сказал он.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.