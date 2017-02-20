Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бродячие собаки в Дагестане насмерть загрызли школьницу, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах республики.

"По предварительным данным, имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли. Её обнаружили на обочине дороги ее родители. Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась", - сказал собеседник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.