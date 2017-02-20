Следователи подтвердили информацию о нападении собак на девочку в Дагестане

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы назначили доследственную проверку по факту смерти школьницы после нападения бродячих собак, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"Тело девятилетней девочки найдено по улице Петра I в городе Махачкале с множественными рваными ранами. По предварительным данным, ребенок погиб в результате нападения собак", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация об обнаружении тела девятилетней девочки с множественными рваными ранами поступила в правоохранительные органы вечером 19 февраля.

Также, по данному факту назначено судебно-медицинская экспертиза, добавил собеседник. Ранее сообщалось, что девятилетнюю девочку в Дагестане насмерть загрызли бродячие собаки.