Рогозин заявил об успешной разработке в РФ сверхскоростного вертолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия не отстает от США в области создания сверхскоростного вертолета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы работаем над концепцией сверхскоростного вертолета. И не уступаем американцам по опытному образцу", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Не хочу называть пока цифры. Пусть это будет сюрпризом, когда сочтем необходимым об этом рассказать", - сказал Рогозин.

Перспективный вертолёт, создающийся в России, в ходе испытаний достиг эксплуатационной скорости 405 километров в час, заявил в прошлом октябре начальник 220-го военного представительства Минобороны РФ полковник Евгений Полуянов.

"Установленные композитные лопасти - гордость последних разработок Московского вертолётного завода - уже сейчас позволили в тестовых полётах достичь скорости более 405 километров в час", - сказал Полуянов.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в прошлом октябре сообщил журналистам, что серийное производство испытывающихся сегодня перспективных скоростных вертолетов может начаться в рамках новой госпрограммы вооружений 2018-2025 года.

"Серийное производство - это вопрос какого-то недалекого будущего, предмет будущей государственной программы вооружений, которая начинается у нас в 2018 году. Такими планами мы хотим озадачить "вертолеты России" и будем ожидать от них результатов", - сказал Борисов.

По его словам, уже давно идет разговор с вертолетчиками о создании линейки перспективных скоростных вертолетов с базовой грузоподъемностью 10-12 тонн и крейсерскими скоростями более 350-360 километров в час, а максимальными - более 400 километров в час.