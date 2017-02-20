В Москве арестован один из участников нападения на инкассаторов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы арестовал до середины апреля одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке города, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

По ее словам, мера пресечения в отношении Азнаура Шашаева была избрана 18 февраля, он арестован до 13 апреля.

Исаева уточнила, что Шашаев подозревается по ч. 3 ст. 30, пунктам "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений), пунктам "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Как сообщили 15 февраля в столичном главке СКР, в ходе совместной спецоперации сотрудников главка, полиции и бойцов Росгвардии был задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы. Во время нападения он был ранен, однако с места происшествия скрылся. После задержания его доставили в медучреждение.

14 февраля на улице Римского-Корсакова в Москве было совершено вооруженное нападение на инкассаторов. По данным источника в правоохранительных органах, в ходе него один из трех преступников был убит ответным огнем, двое других скрылись. Кроме того, сообщалось о ранении инкассатора.

Источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что подвергшиеся атаке инкассаторы работают во ФГУП "Главный Центр Спецсвязи".