В Госдуме заявили о приоритете неядерных сил РФ в вопросах сдерживания к 2021 г.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Развитие в РФ неядерных сил в качестве основного фактора сдерживания обеспечит к 2021 году их доминирование над ядерными, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В перспективе предусматривается постепенный перенос сдерживающего фактора с ядерной в неядерную плоскость. В первую очередь, это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. Повышение боевых возможностей стратегических неядерных сил в 2021 (году) вырастет в четыре раза, что даст возможность решать задачи неядерного сдерживания в полном объеме", - сказал Шаманов, принимая в понедельник в Госдуме аккредитованных в Москве военных атташе зарубежных стран