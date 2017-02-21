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Шойгу назвал альтернативу ядерному оружию в сдерживании агрессора

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения, но развитие стратегических ядерных сил остается безусловным приоритетом. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"В перспективе роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться. В первую очередь - за счет развития высокоточных средств поражения. Это - крылатые ракеты морского базирования "Калибр", успешно применяемые против террористов в Сирии, комплексы Сухопутных войск "Искандер", современные ракеты для самолетов стратегической авиации", - заявил министр.

По его словам ударный потенциал высокоточного оружия РФ к 2021 году увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру границ. Шойгу также отметил важную роль сил общего назначения, развитию которых, по словам министра, уделяется самое пристальное внимание.

Он напомнил, что к концу 2020 года в Сухопутных войсках будет не менее 70% современного вооружения и техники. "В первую очередь это танки и боевые машины пехоты, созданные на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ". В Воздушно-космические силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности нашей авиации в 1,5 раза", - сказал Шойгу.

Кроме этого, он напомнил, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оснащаются современными ракетными комплексами, ВМФ получает новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире, активно модернизируются самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС.

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"Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90%, а РВСН - до 62%", - сказал Шойгу.

По его словам в настоящее время развитие стратегических ядерных сил остается приоритетом.

"Безусловным приоритетом на этом направлении (защиты национальных интересов - ИФ) для нас остается развитие стратегических ядерных сил. Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства", - сказал Шойгу.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что развитие в РФ неядерных сил в качестве основного фактора сдерживания обеспечит к 2021 году их доминирование над ядерными. Он также заметил, что важная роль в обеспечении безопасности государства отводится силам общего назначения. На их долю приходится основной объем задач по локализации и предотвращению вооруженных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, подчеркнул глава комитета.

Теги: Минобороны РФ, Сергей Шойгу
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