Лаврова удивила идея аренды Россией Крыма у самой себя

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров в ответ на предложения о возможности передачи Крыма в аренду России заявил, что "у самих себя ничего арендовать невозможно".

"У самого себя арендовать ничего невозможно. Я больше не могу ничего добавить", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о предложении по нормализации отношений между Украиной и РФ с условием возможной аренды Крыма Россией у Украины.

"Есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Петра Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям. И отвлечь внимание от неспособности наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Подобные планы показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры. И все это отвлекает внимание от необходимости в полном объеме выполнить комплекс мер, заключенный в Минске в феврале 2015 года, отметил министр

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта.

В частности, план предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".