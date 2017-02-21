В мире Кризис на Украине

Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины

По мнению украинской прокуратуры, депутат Рады Андрей Артеменко помогал России в подрывной деятельности против своей страны

Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Фото: Zuma/TASS

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Украины расследуют производство против депутата Рады Андрея Артеменко за "антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ", заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ", - сказал Луценко в ходе совместного брифинга с главой СБУ Василием Грицаком во вторник в Киеве.

В миреУкраинский депутат передал Трампу собственный план установления мира на УкраинеЧитать подробнее

Генпрокурор также добавил, что "это арестное дело", добавив, что в парламент будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.

Ранее Луценко представил в своем фейсбуке фотографию документа прокуратуры, из которого следовало, что Артеменко обвиняют в госизмене: нардеп якобы "предоставил иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Мирный план и Крым в аренду

20 февраля американская газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.

В тот же день фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своих рядов. Сам нардеп заявил, что не собирается отказываться от мандата.

При этом российскую сторону удивили сообщения о подобной инициативе депутата Рады. В частности, глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указали на невозможность аренды Россией Крыма у самой себя.

Теги: Украина, Верховная рада, Андрей Артеменко, Юрий Луценко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в СШАСуд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
По мнению защиты бизнесмена, Фирташ интересует Вашингтон как влиятельный политик, возможный участника стратегического проекта в титановой отрасли и как бизнесмен, работавший с РоссиейПодробнее
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентомПрезидент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 годуПодробнее
НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетахНАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах
В анонсе говорится об открытии некой планеты за пределами нашей Солнечной системыПодробнее
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия ЧуркинаГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Антониу Гутерреш упомянул вклад российского постпреда в ООН и Совет БезопасностиПодробнее
Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на УкраинеЮрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине
В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных плановПодробнее
Частный самолет упал на торговый центр в АвстралииЧастный самолет упал на торговый центр в Австралии
Власти сообщили о нескольких жертвахПодробнее
МИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцевМИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцев
Еще 23 тысячи получили раненияПодробнее
Американские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия ЧуркинаАмериканские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина
Потерей для российской дипломатии и всей страны назвали кончину Чуркина в посольстве РФ в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства США
В Минтруде предложили установить МРОТ для каждого региона отдельно
ФАС предложила подумать о сокращении производства хлеба
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
Украина подтвердила ДНР намерение отвести во вторник вооружения
Чуркин посмертно награжден орденом Мужества
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи