Суд 14 марта рассмотрит жалобу "Левада-центра" на признание иноагентом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 14 марта рассмотрит жалобу "Левада-центра" к Минюсту РФ на решение о включении их в реестр некоммерческих организаций - "иностранных агентов", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

5 сентября 2016 года Минюст РФ по результатам внеплановой проверки включил АНО "Аналитический центр Юрия Левады" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Проверка проводилась на основании обращения сенатора Дмитрия Саблина.

"Левада-центр" счел решение Минюста незаконным и обжаловал его в Замоскворецком суде Москвы, который подтвердил законность решения ведомства.